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Четверг, 19 мая, 2022

Депутат Рязгордумы Сандин заработал в 2021 году более миллиарда рублей

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Александр Ильин
Александр Ильин

Депутат Рязгордумы Сандин заработал в 2021 году более миллиарда рублей

Депутат Рязанской Городской думы Юрий Сандин заработал в 2021 году 1 млрд 125 млн 813 тысяч 129 рублей 90 копеек. Сведения о доходах депутатов опубликованы на сайте РГД.

Сандин задекларировал земельные участки, дом, квартиру, гараж, автомобили BMW 650i и Toyota Corolla. Отметим, что депутат также является советником гендиректора ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт».

На втором месте находится депутат Олег Смирнов с годовым доходом 640 млн рублей. Следом идёт экс-мэр Рязани Олег Шишов. Его доход за 2021 год составил 71 млн рублей.

Меньше всех заработал депутат Константин Дементьев — 322 тысячи рублей за год.

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