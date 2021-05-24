Андрей Макаров: Праймериз «Единой России» вступил в решающую стадию

Член фракции «Единой России» в Государственной Думе, парламентарий от Рязанской области отметил высокую конкуренцию среди кандидатов.
Продлевался срок подачи заявок, потому что желающих было очень много, отметил Андрей Макаров.
Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.