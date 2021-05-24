Андрей Макаров: Праймериз «Единой России» вступил в решающую стадию

Сегодня праймериз «Единой России» вступил в свою решающую стадию. Началось электронное голосование. Конкурс как никогда велик. Наверное потому, что очень многие люди увидели для себя, что предварительное голосование не формальная процедура, это реальная возможность для любого человека, у которого есть идеи, силы, возможности, в нем поучаствовать, попробовать себя в политике, законодательстве. Причем не где-то, а в партии «Единая Россия», – поделился председатель комитета по бюджету и налогам, парламентарий от Рязанской области.