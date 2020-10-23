Руководители Рязанского и Тверского театра кукол рассказали о «Больших гастролях» и особенностях каждого зрителя

В России стартовала масштабная театральная программа «Большие гастроли». Ее реализация стала возможна благодаря Росконцерту и министерству культуры РФ. Согласно этому проекту различные театры во всей стране «обмениваются» своими постановками.

О Рязанском театре кукол

В наш город приехала труппа из Твери. Артисты привезли с собой кукольные постановки на две популярные сказки «Конек-горбунок» и «Принцесса и свинопас». Директор Тверского кукольного театра Александр Кокошко рассказал, что в этом году лично приехал в Рязань, чтобы оценить реконструкцию местного театра.

— В настоящее время мы планируем большую реконструкцию здания нашего театра. Он как раз очень похож на рязанский. Я узнал, что у вас ремонт почти закончился, поэтому решил лично посмотреть на результат, — рассказал руководитель.

По словам Кокошко, здание Рязанского театра кукол прекрасно вписывается в архитектуру города. За один только день он обошел всю ремонтируемую территорию.

— Мне понравилось буквально все! Замечательный фасад здания, разумная планировка. Еще мне очень понравилось, как проектировщики организовали рабочее пространство. Там приятно и отдыхать, и работать. Когда заходишь в ваш театр, чувствуешь себя в какой-то волшебной среде, — подчеркнул директор.

О специфике «Больших гастролей»

Как разумно заметила художественный руководитель тверского театра Наталья Мажуга, «Большие гастроли» — это больше про опыт, нежели про творчество. Приезжая в другие театры, артисты смотрят на устройство другого города и его жителей.

— Несмотря на все, мы все-таки немного разные. У каждого города свой зритель и свои приоритеты в спектаклях. Это может показаться удивительным, но постановки из других городов всегда заметны. К слову, зрителям очень интересно посмотреть на спектакли других театров, — делится Мажуга.

Художественный руководитель также рассказала, по какому принципу выбираются гастролирующие постановки. По словам Натальи, приглашающий театр выбирает те спектакли, которых нет или пока не предвидится в репертуаре.

— Бывает и такое, что мы приезжаем в города, где уже есть похожий спектакль. Но там другая система постановки, куклы или что-то еще. На самом деле там много критериев, которые и перечислить достаточно сложно, — говорит Мажуга.

«Большие гастроли» — своеобразный обмен между театрами. В Рязань приехали два спектакля из Твери, а в Тверь также отправили пару постановок из Рязани. По словам директора местного театра кукол Константина Кириллова, наш город представят постановки «Гуси-Лебеди» и «Сказка о мертвой царевне».

— Начиная с сегодняшнего дня и по воскресенье, мы будем каждый день показывать по два спектакля на сцене тверского театра кукол. «Большие гастроли» для всего театрального сообщества России — возрождение целой деятельности, которой мы были лишены на протяжении практически 20-ти лет, — поведал директор.

Константин Кириллов объяснил, что «Большие гастроли» для каждого театра предусмотрены разные. Есть программа для театров драмы, для кукольных, для зарубежных и других.

Константин Кириллов высоко оценил программу «Большие гастроли». По его мнению, это прекрасная возможность для всех театров, ведь они не могут себе позволить самостоятельное путешествие.

— Это очень дорогостоящий и трудозатратный процесс. Ведь все стоит денег: и перевозка декораций, и проезд актеров, и жилье, — сказал Кириллов.

О зрителях

Наши артисты, говорит директор Рязанского театра кукол, начали гастролировать задолго до программы «Большие гастроли», в далеком 2011 году. За это время они успели побывать в различных городах России.

Кириллов отметил, что люди везде разные. По словам мужчины, даже на территории одной страны зрители очень отличаются.

— В 2011 году мы приехали в Чечню. Это был первый театр, который посетил Грозный после всем известных событий. Долгое время люди там просто не имели возможности ходить в театр. Несмотря на незнание театрального этикета, чеченские дети были настолько непосредственны и раскрыты искусству, что нас это поразило. Есть и другой пример. Однажды мы привезли в Ингушетию «Демона» Лермонтова. И на спектакль пришли 10-летние дети. Удивительно, но они смотрели с невероятным пониманием и вовлеченностью. В каждом городе разная реакция: мы думаем, что вот сейчас будет восторг, а его не возникает. Он появляется в совершенно другом месте, — поделился артист.

При этом, как сказала Наталья Мажуга, во всех городах у зрителей есть кое-что общее — отдача.

— Мы приезжаем в другой город и еще не знаем, как поведут себя люди. Но в зале при этом всегда находятся зрители, которые внимательно следят за процессом и реагируют на ситуацию. Выступая на сцене, мы теряем много энергии, но получаем ее обратно от зала. Мы очень благодарны за такую реакцию, — высказалась актриса.

Кстати, Тверской театр кукол уже порадовал юных зрителей Рязани постановкой шутливой сказки «Конек-горбунок».