Руководители Рязанского и Тверского театра кукол рассказали о «Больших гастролях» и особенностях каждого зрителя

В России стартовала масштабная театральная программа «Большие гастроли». Ее реализация стала возможна благодаря Росконцерту и министерству культуры РФ. Согласно этому проекту различные театры во всей стране «обмениваются» своими постановками.
О Рязанском театре кукол
В наш город приехала труппа из Твери. Артисты привезли с собой кукольные постановки на две популярные сказки «Конек-горбунок» и «Принцесса и свинопас». Директор Тверского кукольного театра Александр Кокошко рассказал, что в этом году лично приехал в Рязань, чтобы оценить реконструкцию местного театра.
По словам Кокошко, здание Рязанского театра кукол прекрасно вписывается в архитектуру города. За один только день он обошел всю ремонтируемую территорию.
О специфике «Больших гастролей»
Как разумно заметила художественный руководитель тверского театра Наталья Мажуга, «Большие гастроли» — это больше про опыт, нежели про творчество. Приезжая в другие театры, артисты смотрят на устройство другого города и его жителей.
Художественный руководитель также рассказала, по какому принципу выбираются гастролирующие постановки. По словам Натальи, приглашающий театр выбирает те спектакли, которых нет или пока не предвидится в репертуаре.
«Большие гастроли» — своеобразный обмен между театрами. В Рязань приехали два спектакля из Твери, а в Тверь также отправили пару постановок из Рязани. По словам директора местного театра кукол Константина Кириллова, наш город представят постановки «Гуси-Лебеди» и «Сказка о мертвой царевне».
Константин Кириллов объяснил, что «Большие гастроли» для каждого театра предусмотрены разные. Есть программа для театров драмы, для кукольных, для зарубежных и других.
Константин Кириллов высоко оценил программу «Большие гастроли». По его мнению, это прекрасная возможность для всех театров, ведь они не могут себе позволить самостоятельное путешествие.
О зрителях
Наши артисты, говорит директор Рязанского театра кукол, начали гастролировать задолго до программы «Большие гастроли», в далеком 2011 году. За это время они успели побывать в различных городах России.
Кириллов отметил, что люди везде разные. По словам мужчины, даже на территории одной страны зрители очень отличаются.
При этом, как сказала Наталья Мажуга, во всех городах у зрителей есть кое-что общее — отдача.
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