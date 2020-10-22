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В Рязанском театре кукол маленьким зрителям показали шутливую сказку «Конек-горбунок»

Елена Лобанова

В четверг, 22 октября, в Рязанском театре кукол маленьким зрителям показали известную сказку «Конек-горбунок». С шутливой постановкой в наш город в рамках программы «Большие гастроли» приехал Тверской театр кукол. 

Как отметила художественный руководитель театра Наталья Мажуга, в спектакле немного изменили сюжет. Например, в постановке вы не увидите старших братьев Ивана. 

Традиционная история начинается с царя, который требует лучшего рассказчика сказок. Верные слуги посоветовали ему позвать бедного Ивана, который живет неподалеку со своей невестой Маней. Отыскав рассказчика, царь велит ему поведать лучшие истории, иначе «голову с плеч». 

На протяжении всего спектакля правитель только и делает, что угрожает бедному слуге. То ему жар-птицу надо поймать, то царь-девицу отыскать. 

Необычная постановка с перчаточными куклами, живыми танцами и песнями не оставит равнодушными ни одного ребенка. Рязанский зритель — не исключение. На протяжении всего спектакля дети смеялись, хлопали и пели в унисон с артистами. А в конце представления юные зрители вручили артистам букеты цветов.

Оценить постановку Тверского театра кукол можно будет 24 октября в 10:00 и в 16:00. А 23 и 25 октября юные зрители смогут увидеть спектакль «Принцесса и Свинопас».

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