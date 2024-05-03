Пятница, 3 мая, 2024

В Ростовской области мигрант выселил из дома семью участника СВО

Автор: powder

Опубликовано

Дочь пропавшего без вести участника спецоперации из Ростовской области заявила, что мигрант выселил из дома ее семью, пишет МК.

В обращении к Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину 14-летняя девочка рассказала, что уроженец Узбекистана сделал доверенность от имени ее отца и оформил на себя вторую половину дома в селе Самарское.

После этого мужчина, как утверждается, разделил участок и продал его родственникам.

«У меня нет теперь папы, и я не могу зайти в дом, где жила моя семья, где мои вещи, мои рисунки», – говорится в обращении.

Девочка уточнила, что ее семью не пускают на участок. В итоге они выехали из дома, где теперь живет мигрант. При этом заявления в полицию и прокуратуру не дали результата.

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