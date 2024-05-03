Семерых рязанских полицейских обвиняют в организации нелегальной миграции

Телеграм-канал Baza сообщил, что семерым сотрудникам полиции из Рязанской области предъявили обвинение в организации нелегальной миграции.

Рязанское дело началось в прошлом году, когда сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело против 64-летней жительницы села Рождествено. В ходе расследования следователи выяснили, что у женщины были подельники, которые помогали ей фиктивно ставить мигрантов на учёт. Ими оказались семь сотрудников МВД.

По данным «Базы», обвинение было предъявлено 16–18 апреля семи полицейским. Четыре из них работали в отделе «Скопинский», ещё двое — в отделе «Кораблинский».

Одна из обвиняемых занимала должность заместителя начальника отдела по работе с гражданами РФ в УМВД по Рязанской области.

Полицейских обвиняют по части второй статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения).