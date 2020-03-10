Женщина зарезала охранника в школе на 8 Марта в Москве

В московской школе было совершено убийство охранника. Инцидент произошел на юге столицы. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, 49-летнего мужчину убила его 26-летняя возлюбленная из ревности.

По версии следствия, охранник пригласил двух дам отпраздновать с ним Международный женский день в учебном заведении. Компания распивала спиртное. В какой-то между и мужчиной и женщиной произошел конфликт. Девушка схватила кухонный нож и ударила им своего мужчину не менее 6 раз.

Подозреваемая была задержана. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства. Расследование уголовного дела продолжается.