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Новости мираПроисшествия

Женщина пришла в гости с детским трупом в пакете в Петербурге

Никита Брыкин

Полицейские разбираются в ситуации с детским трупом, обнаруженным в черном полиэтиленовом пакете и принесшей его жительницы Петербурга. Об этом пишет газета «МК».

Выяснилось, что женщина только родила и пришла к знакомому что-то отпраздновать. В какой-то момент у нее началось кровотечение, и ей пришлось вызвать скорую помощь. Сейчас она в реанимации.

Сообщается, что хозяин квартиры был сильно пьян. Сначала 39-летний мужчина сообщил, что пакет с младенцем нашел на улице, а затем заявил, что женщина пришла к нему с компанией, и они начали что-то отмечать.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По одной из версий, собутыльники могли сами придушить новорожденного.

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