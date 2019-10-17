Варламов рассказал, как не повторить историю убийства девочки Лизы в Саратове

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал идею властей Саратова, которые хотят предотвратить трагедии наподобие убийства 9-летней школьницы Лизы Кисилевой.

Варламов признался, что дорога, по которой девочка шла в школу, испугала даже его самого. По его мнению, попытка наведения порядка в гаражных кооперативах приведет к переделу территории, которая является лакомым кусочком для застройщиков.

Также блогеру не понравилось предложение избавиться от зеленых насаждений, «чтобы все просматривалось».

По мнению Ильи, в первую очередь городским властям следует заняться благоустройство территорий, пишет Версия-Саратов: