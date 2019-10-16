В РФ закончены госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

На территории Российской федерации завершились программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним россиянам предоставляли субсидии не приобретение новых отечественных автомашин стоимостью до миллиона рублей

Отмечается, что выделенные государством из бюджета средства уже исчерпаны. В этом году обе программы забрали на себя 9,4 миллиарда рублей

Аналитическое агентство АВТОСТАТ уточняет, что по программе «Первый автомобиль» реализовали 45 000 автомобилей. Программой «Семейный автомобиль» воспользовались 55 тысяч покупателей, став хозяевами аналогичного числа машин, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю