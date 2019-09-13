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В Микуне охотники застрелили огромную волчицу

11 сентября огромная волчица почти добралась до Микуня. Всего полкилометра отделяли хищницу от населенного пункта. Именно на этом расстоянии от города охотники сумели застрелить волчицу.

Сперва охотники отправились за добычей, узнав, что около Микуня бродят медведи. Однако вместо них на дороге была замечена волчица размером с крупного самца. После выстрела охотникам удалось измерить хищницу. Ее длина составила 1 метр 25 сантиметров.

Так как у охотников имеются на руках путевки, а также разрешение на отстрел волка, и они осведомлены о неблагоприятной обстановке в регионе, мужчины убили хищника, сообщает Комиинформ.

Фото: Комиинформ

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