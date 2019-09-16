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В Калининграде безбилетник догнал автобус на такси и устроил погром

15 сентября в Калининграде пьяный мужчина устроил погром в автобусе. Предыстория такова: нарушитель общественного порядка был пассажиром общественного транспорта. Но сбежал из автобуса, когда кондуктор попросила оплатить проезд. В ответ дебошир лишь ударил женщину.

После побега калининградец взял такси, догнал на нем автобус, залетел в салон общественного транспорта и устроил разборки. Во время своего «выступления» мужчина поранил шофера и сломал палец женщине-кондуктору.

Неадекватного мужчину скрутили сотрудники ЧОП. Затем они передали буяна в руки правоохранителей. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно, хотел вырваться. Кроме того, он кричал, чтобы ему отдали телефон, очки, а также вернули свободу Анджеле Дэвис, сообщают Вести.

Фото: Вести

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