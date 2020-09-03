В Благовещенке 27 школьников пострадали после дезинфекции кабинета

В среду, 2 сентября, 27 учеников благовещенской школы пострадали после дезинфекции кабинета кварцевой лампой, сообщает Амур.инфо.

Один из пострадавших рассказал, что с утра почувствовал боль в глазах, а затем увидел в зеркале свое сгоревшее лицо. Оказалось, что травмы получил целый 10 “Б” класс: в медицинском учреждении у пострадавших диагностировали легкие ожоги роговицы глаз.

По словам учеников, кварцевая лампа, которая дезинфицирует помещения ультрафиолетом, работала более 7 часов. Однако обеззараживание помещений должно проводиться на переменах и без детей.

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Городская администрация начала служебную проверку. В ведомстве также отметили, что работники учебного заведения получат дополнительный инструктаж использования кварцевой лампы.