Уже 70 человек вылечились от коронавируса в Москве

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В Москве количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 70 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию – прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти», — отметила вице-мэр.

Все выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии, сообщили в оперативном штабе.

