Ученые назвали новейшие симптомы COVID-19

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Исследователи из КНР обнаружили новейшие симптомы коронавируса. Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на Daily Star.

Ученые выяснили, что у некоторых заразившихся коронавирусом людей были выявлены нарушения координации, а речь становилась растянутой, наблюдалась невнятность. Кроме того, установлено, что заболевшие COVID-19 все чаще говорят о сильных головных болях и иных неврологических проблемах.

Из 214 болевших коронавирусом у 126 была легкая форма пандемии, при этом у 88 были тяжелые признаки. Среди них острые цереброваскулярные заболевания, снижение внимания и дизориентация, «повреждения скелетных мышц».