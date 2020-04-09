Тюменский чиновник сел на шпагат перед камерой

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Глава управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Сергей Вотинов сел на шпагат перед камерой. Информацию об этом случае распространил оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Вотинов призвал россиян заниматься спортом, пока длится режим самоизоляции. После этого заявления политик показал, что находится в отличной форме.

– В нашем регионе ситуация по коронавирусу стабильная, но это благодаря тому, что мы сидим дома. Я сам занимаюсь дома. У меня четверо детей, они получают от тренера задания, и мы вместе с ними их выполняем. Например, на растяжку, – отметил Сергей Вотинов

Чиновник сказал, что садиться на шпагат не планировал, сделав это спонтанно. Ранее политик занимался биатлоном, сообщает РЕН ТВ.

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