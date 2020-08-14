Стюардесса назвала основные «грехи» пассажиров

Российская стюардесса назвала наиболее неприятные поступки пассажиров авиалайнеров. Главные «грехи» путешественников – воровство и курение в туалетах.

«Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни», – посетовала бортпроводник.

Кроме того, часто пассажиры употребляют алкоголь, купленный в бутиках Duty Free, прячась за креслом спереди. Некоторые не моются, из-за чего создается неприятный аромат по всему салону самолета.

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Зачастую люди мусорят в лайнерах. После чего хочется отправить самолет на генеральную уборку, потому что кругом валяются обертки от продуктов, а также стоит мерзкий запах, сообщают Аргументы и Факты.