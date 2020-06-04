Студент убивал мать и записывал процесс в дневник в Петербурге

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В Петербурге 19-летний студент жестоко расправился со своей 42-летней матерью в съемной квартире на Богатырском проспекте. Об этом пишет портал «Регион Online».

Инцидент произошел 29 мая. По предварительным данным, молодой человек конфликтовал с мамой из-за учебы. Женщина наставляла, что, если сына отчислят, то он попадет в армию. Студента это, судя по всему злило, и он решил решить проблему кардинально.

Молодой человек стал душить родственницу, когда она спала. Женщина сопротивлялась. Тогда он ударил ее ножом. Злоумышленник спрятал труп в кладовке. Выяснилось, что парень записывал процесс убийства в дневник поминутно. Кроме того, он искал в Интернете, «как долго нужно сжимать шею, чтобы человека задушить насмерть?».

Парень заявил следователям, что мама называла его «трусом» и «слабаком». Он убивал он ее «до победного».