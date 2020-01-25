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Специалисты рассказали, как накачивать шины зимой

Автомобильные эксперты рассказали, как сохранить покрышки в зимний период, а также обезопасить себя при передвижениях. Этого можно добиться, правильно накачивая шины.

Профессионалы посоветовали постоянно просматривать давление в шинах во время холодного времени года, ведь при понижении температуры воздуха на 8 градусов давление в покрышках понижается на 0,1 Бар. Так, если не следить за состоянием колес, то при -25 градусах по Цельсию давление снизится на 0,08 атм.

Если подкачивать шины в теплом гараже, показатели нормы повышаются на 0,2 бар, а при подкачке на улице необходимо действовать согласно рекомендациям производителя. Их можно найти на кузове авто или в спецброшюре, сообщает 32cars.

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