Соловьев назвал причину провокации солдата на Параде Победы

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Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в эфире передачи «Соловьев LIVE» о провокации, которую устроил солдат-срочник перед Парадом Победы в Москве.

Военнослужащий разбил стекла на машине ФСО. По словам Соловьева, согласно объяснительной, ему показалось, будто его облучают из рядом стоящей машины и следят за ним.

«Ему, судя по всему, напекло голову совсем», – отметил телеведущий.

Соловьев отметил, что солдат должен был участвовать в исторической части Парада, поэтому был вооружен карабином. В последний момент его перевели в резерв. Журналист допускает, что военнослужащий мог затаить обиду.

С солдатом все в порядке, в ближайшее время его осмотрят военные медики, отметил телеведущий.