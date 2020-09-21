Полиция поймала курсанта, подозреваемого в зверском убийстве матери

Полицейские задержали 19-летнего курсанта одного из петербургских морских вузов, которого подозревают в убийстве собственной матери. Об этом пишет портал «КП».

По версии следствия, инцидент произошел 19 сентября в квартире дома на улице Маршала Тухачевского. Парень поссорился с мамой и нанес ей множественные удары ножом в область головы и шеи. На теле жертвы нашли порядка 15 ранений.

После этого злоумышленник оттащил тело в ванную и скрылся с места происшествия. Окровавленное тело жены нашел отец парня.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело. Курсанту грозит до 15 лет лишения свободы.