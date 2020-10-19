Мигранты изнасиловали 14-летнюю школьницу в Москве

Полицейские задержали двоих подозреваемых в изнасиловании подростка. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 октября в одной из квартир на улице Чаянова в центре Москвы. С заявлением в правоохранительные органы обратился отец девочки.

По предварительной версии, двое мужчин изнасиловали 14-летнюю школьницу. Ими оказались 19-летние приехавшие на заработки в столицу мигранты. В отношении мужчин возбуждено дело.

По данным издания, один из задержанных приехал из бывшей республики Советского Союза.