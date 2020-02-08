Межнациональный конфликт с дракой разгорелся на границе Киргизии и Казахстана

Массовый межнациональный конфликт случился на границе между Казахстаном и Киргизией. Участниками столкновения стали казахи и дунганы.

По словам главы Ассоциации дунган Казахстана Хусея Даурова, на территории населенного пункта Масанчи Кордайского района начали стрелять. Мужчина заявил об избиениях, поджогах, беспорядках, драках. Уточняется, что местные жители ждут появления силовиков, устраивают пожары, переворачивают авто.

По словам главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, полиция ситуацию нормализовала, все под контролем. Об этом он написал в Твиттере. При этом в Сети распространяются ролики, на которых можно увидеть стихийный бунт, а не драку из хулиганских побуждений, сообщает Лайф.

Видео: Лайф