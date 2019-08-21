Компания Casio представила новую модель «умных» часов

Представители японской фирмы Casio представили общественности новые «умные» часы из модельного ряда PRO TREK Smart. Новинка называется WSD-F21HR. Устройство работает на базе Google Wear.

Инженеры оснастили часы функциями трекинга за различными видами спортивной активности (ходьбы, бег, езда на велосипеде), а также пульсометром. Кроме того, обладатель умных часов сможет пользоваться большим количеством приложений и сервисов от Google. Смарт-часы получили 1,32-дюймовый двухслойный экран.

Ожидается, что реализация новой модели часов от Casio начнется 13 сентября. Покупателям будут предлагаться черная и красная версия. Стоить устройство будет около 500 долларов, сообщает ITZine.ru