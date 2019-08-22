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Honda представила обновленный «горячий» Honda Civic Si

На территории Соединенных Штатов была презентована новая «заряженная» Honda Civic Si. Данный автомобиль предлагают для покупателей в двух исполнениях: седан и купе, сообщает Авторевю.

«Горячая версия» знаменитой модели была слегка изменена инженерами во время рестайлинга. Так же несильно доработали и стандартную версию. Турбированный двигатель объемом в полтора литра и с отдачей в 208 лошадиных сил остался под капотом «Сивика». Кроме того, не поменялась и «коробка»: в паре с мотором работает все та же 6-скоростная МКПП, только передаточное отношение главной пары разработчики увеличили на 6%. Это сделано, чтобы разгон автомобиля стал более динамичным.

Ожидается, что Honda Civic Si начнут реализовывать уже в первом месяце осени 2019 года. Сообщается, что стоить машина будет минимум 25 тысяч долларов.

Фото: Авторевю

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