Бизнесмен дал наркотики девочке и изнасиловал ее в Ленобласти

В Мурино бизнесмен надругался над 14-летней девочкой и склонил ее к употреблению наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что правоохранители задержали 29-летнего индивидуального предпринимателя, который занимается отделочными работами.

По предварительным данным, неделю назад мужчина провел ночь в трехзвездочном отеле в компании школьницы. На следующий день она обратилась в больницу с травмами, характерными при изнасиловании.

При обыске у злоумышленника нашли 12 пакетиков с порошкообразным веществом и россыпь зеленых и белых таблеток.