350 тысяч потратили в Северной Осетии на четырехминутное видео

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В Северной Осетии отсняли очень красивый и атмосферный имиджевый видеоролик. Контент разместили в соцсетях и в видеохостинге Youtube.

Видео подготовили в республиканском комитете по туризму. Для этого выбрали подрядчика, которым стала фирма «Снабженец». Именно она сняла фильм «Я буду там».

Работа над подготовкой ролика сперва была оценена в 4,97 млн рублей. Однако, как сообщает «Регион онлайн», во время монтажа стоимость снизилась до 350 тысяч рублей. За эти деньги москвичи сделали для североосетинцев захватывающий видеоролик с панорамными и динамичными кадрами, а также видеозаписью полёта над горами в республике.