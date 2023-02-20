Выставка «Герои спецоперации ВДВ» открылась в Рязанском музее путешественников

В Рязанском музее путешественников открылась выставка «Герои спецоперации Воздушно-десантных войск». На стендах экспозиции размещены фотоматериалы о воинах-десантниках, совершивших подвиги в ходе специальной военной операции по освобождению и защите Донбасса.

На выставке представлены портреты десантников – Героев России. Информационную поддержку при подготовке выставки музею оказало Рязанское высшее военное Воздушно-десантное училище им. В.Ф. Маргелова. Многие из Героев РФ – его выпускники. Под каждым портретом размещена информация о подвиге воина-десантника.

Десантники были на переднем крае с момента начала СВО 24 февраля минувшего года. «Крылатая пехота» четко исполняла задачи по достижению целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины.

Военные эксперты отмечают, что гвардейцы-десантники героически участвуют в освобождении народа Донбасса и других добровольно присоединившихся к России территорий от неонацистского режима Киева. ВДВ известен каждому – «Никто кроме нас»! Если надо отразить атаки нацистов, провести разведку боем или уничтожить врага мощным огнем, десантники сделают это, демонстрируя военную выучку, с минимальными собственными потерями и нанесением критического урона живой силе и боевой технике неприятеля.

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