Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе

Жители Рязани продолжают жаловаться на вонь в городе. Соответствующие записи появились в комментариях под постом губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте.

— Со вчерашней ночи нас травят выбросами! И днём и ночью, без стыда и стеснения (сарказм), — пишет пользовательница соцсети.

Ещё одна рязанка пожаловалась на резкий запах сероводорода сегодня ночью.