Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе

Жители Рязани продолжают жаловаться на вонь в городе. Соответствующие записи появились в комментариях под постом губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте.
Ещё одна рязанка пожаловалась на резкий запах сероводорода сегодня ночью.
Жители Рязани продолжают жаловаться на вонь в городе. Соответствующие записи появились в комментариях под постом губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте.
Ещё одна рязанка пожаловалась на резкий запах сероводорода сегодня ночью.
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