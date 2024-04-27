Рязанская ОКБ приобретет девять наименований нового оборудования, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В 2024 году все подразделения ОКБ оснастят новыми медицинскими комплексами. Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры и хирургический электрокоагулятор появятся в подразделении ОКБ — Городской клинической больницы № 10.

В подразделение Михайловской районной больницы приобретается цифровой флюорограф, а в детскую поликлинику — цифровой аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности.

В самой областной клинической больнице уже функционирует второй ангиограф, закупается аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма, магнитно-резонансный томограф, стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой и рентгеновский аппарат на 2 и 3 рабочих места.

В отремонтированное подразделение ОКБ Поликлинику № 14 поставят цифровой маммограф и рентген.

Новое оборудование закупается за счет федерального и регионального финансирования и выводит работу ОКБ на качественно новый уровень.