На Первомайском проспекте сбили велосипедиста

8 мая на Первомайском проспекте в Рязани сбили велосипедиста. Об этом сообщает ya62 со ссылкой на экстренные службы.

ДТП произошло в 21.26 на перекрёстке с улицей Вокзальной. Там легковой автомобиль сбил мужчину 1966 года рождения на велосипеде.