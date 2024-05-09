Четверг, 9 мая, 2024

На Первомайском проспекте сбили велосипедиста

Автор: 7info7

Опубликовано

8 мая на Первомайском проспекте в Рязани сбили велосипедиста. Об этом сообщает ya62 со ссылкой на экстренные службы.

ДТП произошло в 21.26 на перекрёстке с улицей Вокзальной. Там легковой автомобиль сбил мужчину 1966 года рождения на велосипеде.

— Он с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом костей левой голени доставлен в БСМП, — говорится в сообщении.

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