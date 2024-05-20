Понедельник, 20 мая, 2024

20 мая на четырех улицах Рязани проведут ямочный ремонт

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

В Рязани 20 мая ямочный ремонт планирует провести на улицах Осипенко, 14-я Линия, Прижелезнодорожная, Советской армии. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Также сообщается, что прошедшей ночью убрали грунтовые наносы с улиц Юбилейная от Великанова Крупской (одна сторона), Зубковой – 100 м, Станкозаводская от д.№3 до Магистральной.

На улице Подгорная покрасили 826 метров бортового камня. В выходные покрасили ограждения на улице Есенина.

Кроме ямочного ремонта, сегодня планируют покосить траву на улицах Зубковой, Михайловское шоссе, Мервинская, Верхний городской парк.

В Московском и октябрьском районах вывозят ветки, электрики устраняют повреждения на Окском шоссе.

Продолжается уборка дорог на улицах Мервинская и 7-й Мервинский проезд.

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