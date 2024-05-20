Понедельник, 20 мая, 2024

В Рязани на маршруты вышли новые большие автобусы

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

Часть автобусов большого класса на дизельном топливе вышла на маршруты, сообщает администрация города Рязани.

На маршрутах №6 и №20 новые машины работают с 18 мая. Отмечается, что благодаря этому сократился интервал движения автобусов.

Новый транспорт поступил в мае по программе Фонда национального благосостояния. В этом году в автопарке УРТ появилось 28 новых машин. Они низкопольные, что облегчает передвижение людям с ограниченными возможностями здоровья. Автобусы оснащены системой «Антисон» для водителей, камерами видеонаблюдения, отдельными местами для пожилых людей и собак-поводырей.

За последние годы троллейбусный парк пополнился 25 новыми единицами.

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