В Рязани на маршруты вышли новые большие автобусы

Часть автобусов большого класса на дизельном топливе вышла на маршруты, сообщает администрация города Рязани.

На маршрутах №6 и №20 новые машины работают с 18 мая. Отмечается, что благодаря этому сократился интервал движения автобусов.

Новый транспорт поступил в мае по программе Фонда национального благосостояния. В этом году в автопарке УРТ появилось 28 новых машин. Они низкопольные, что облегчает передвижение людям с ограниченными возможностями здоровья. Автобусы оснащены системой «Антисон» для водителей, камерами видеонаблюдения, отдельными местами для пожилых людей и собак-поводырей.

За последние годы троллейбусный парк пополнился 25 новыми единицами.