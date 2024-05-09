В скопинском селе Шелемишево ушёл под воду мост

9 мая в скопинском селе Шелемишево подтопило низководный мост. Произошло это из-за подъёма уровня воды в реке Ранова.

Как сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, уровень воды над полотном моста составляет 25 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Сам мост не перекрыли. Проехать по нему можно на высокой технике. Объехать подтопленный мост можно по маршруту Шелемишево – перекресток 295 км автодороги Р-22 «Каспий» – Нагорное (Ряжский район) – Шелемишево (ул. Советская) — Ураково (18 км, в том числе 4 км. грунтовая дорога).