РЖД закупит более 100 вагонов с детскими купе

РЖД продолжает обновление подвижного состава, ориентируясь на комфорт пассажиров с детьми. В 2025 году на сеть российских железных дорог поступит свыше 100 вагонов с детскими купе для поездов дальнего следования. Среди них — 62 одноэтажных и 53 двухэтажных вагона, сообщает телеграм-канал РЖД.

Детские купе располагаются в начале вагона (места 1–4) и оформлены в ярком дизайне — на выбор доступны два варианта: «Космос» и «Рыцари». Столик в таких купе выполнен в виде шахматной доски.

С начала года РЖД уже получили от производителя 55 вагонов с детскими купе. В целом по всей сети их насчитывается более 700.

Кроме того, в некоторых дневных поездах с сидячими местами предусмотрены детские игровые зоны. Они есть, в частности, в поездах «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург — Москва, а также в двухэтажных составах, курсирующих по направлениям Москва — Воронеж и Москва — Брянск.