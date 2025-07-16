Житель Шацка хранил в своем доме марихуану и выращивал коноплю. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2025» сотрудники полиции выяснили, что 43-летний житель Шацка причастен к незаконному обороту наркотиков. В доме мужчины при осмотре обнаружили специальный бокс, оборудованный для выращивания конопли. Внутри находился куст каннабиса.

Всего в доме у мужчины изъяли 8 упаковок с готовой марихуаной массой 122 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Мужчина также будет привлечен к административной ответственности.