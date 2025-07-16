ГУ ветеринарии Рязанской области опровергло информацию о выявлении болезни Ауески

В Рязанской клиника «9 жизней» сообщили о трех случаях заболевания смертельной болезнью Ауески среди животных за месяц. По данному факту главное управление ветеринарии информирует, что с начала текущего года пробы материала от домашних плотоядных животных для исследования на болезнь Ауески в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию не направлялись.



Также из других аккредитованных лабораторий протоколы лабораторных испытаний с положительным диагнозом на болезнь Ауески в главное управление не поступали.



В ходе проверки информации о выявлении болезни Ауески диагноз данного заболевания был поставлен на основании собранного анамнеза и клинических симптомов. Диагноз являлся предварительным и не подтверждался лабораторными исследованиями.



Дополнительно сообщаем, что Рязанская область является благополучной по болезни Ауески, случаев заболевания в регионе не регистрировалось. В целях профилактики заболевания у восприимчивых сельскохозяйственных животных проводится вакцинация.



В случае появления у домашних животных клинических симптомов, схожих с симптомами болезни Ауески, требуется лабораторное установление диагноза.