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Экология, природа, животные

ГУ ветеринарии Рязанской области опровергло информацию о выявлении болезни Ауески

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

В Рязанской клиника «9 жизней» сообщили о трех случаях заболевания смертельной болезнью Ауески среди животных за месяц. По данному факту главное управление ветеринарии информирует, что с начала текущего года пробы материала от домашних плотоядных животных для исследования на болезнь Ауески в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию не направлялись.

Также из других аккредитованных лабораторий протоколы лабораторных испытаний с положительным диагнозом на болезнь Ауески в главное управление не поступали.

В ходе проверки информации о выявлении болезни Ауески диагноз данного заболевания был поставлен на основании собранного анамнеза и клинических симптомов. Диагноз являлся предварительным и не подтверждался лабораторными исследованиями.

Дополнительно сообщаем, что Рязанская область является благополучной по болезни Ауески, случаев заболевания в регионе не регистрировалось. В целях профилактики заболевания у восприимчивых сельскохозяйственных животных проводится вакцинация.

В случае появления у домашних животных клинических симптомов, схожих с симптомами болезни Ауески, требуется лабораторное установление диагноза.

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