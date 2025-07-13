Три случая заболевания смертельным вирусом Ауески у животных зафиксировано в Рязани

В Рязани зафиксирован третий за месяц случай заболевания смертельной болезнью Ауески среди животных. Об этом сообщает рязанская клиника «9 жизней» ВКонтакте.

В ветеринарную клинику обратилось уже трое питомцев с псевдобешенством, как еще называют болезнь Ауески. Отмечается, что причиной заражения всех животных стало употребление сырой свинины, которую хозяева приобрели на рынках и в сетевых супермаркетах.

Болезнь Ауески — смертельно опасное вирусное заболевание, вызываемое герпесвирусом. Основные переносчики вируса — свиньи и дикие кабаны. Болезнь не боится морозов, поэтому остается в мясе даже после кратковременной термической обработки.

Ветеринарные врачи предупреждают владельцев питомцев, что смертельный вирус передается через сырую свинину и субпродукты, при контактировании с больными грызунами или их трупами. Животное может подхватить вирус через загрязненную воду, корм или предметы ухода.

Если вы заметили у вашего любимца сильный зуд, особенно в области головы и ушей, рвоту, слюнотечение, нарушение координации, агрессию, обратитесь к врачу. Среди симптомов вируса Ауески — быстрое ухудшение состояния: судороги, паралич, смерть. Отмечается, что болезнь неизлечима, летальность — 100%.

Чтобы спасти животных, исключите из их рациона свинину, ее можно заменить говядиной, бараниной, индейкой или кроликом. Не выпускайте собак на прогулку без намордника.