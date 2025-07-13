Воскресенье, 13 июля, 2025
23.2 C
Рязань
Экология, природа, животные

Три случая заболевания смертельным вирусом Ауески у животных зафиксировано в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

В Рязани зафиксирован третий за месяц случай заболевания смертельной болезнью Ауески среди животных. Об этом сообщает рязанская клиника «9 жизней» ВКонтакте.

В ветеринарную клинику обратилось уже трое питомцев с псевдобешенством, как еще называют болезнь Ауески. Отмечается, что причиной заражения всех животных стало употребление сырой свинины, которую хозяева приобрели на рынках и в сетевых супермаркетах.

Болезнь Ауески — смертельно опасное вирусное заболевание, вызываемое герпесвирусом. Основные переносчики вируса — свиньи и дикие кабаны. Болезнь не боится морозов, поэтому остается в мясе даже после кратковременной термической обработки.

Ветеринарные врачи предупреждают владельцев питомцев, что смертельный вирус передается через сырую свинину и субпродукты, при контактировании с больными грызунами или их трупами. Животное может подхватить вирус через загрязненную воду, корм или предметы ухода.

Если вы заметили у вашего любимца сильный зуд, особенно в области головы и ушей, рвоту, слюнотечение, нарушение координации, агрессию, обратитесь к врачу. Среди симптомов вируса Ауески — быстрое ухудшение состояния: судороги, паралич, смерть. Отмечается, что болезнь неизлечима, летальность — 100%.

Чтобы спасти животных, исключите из их рациона свинину, ее можно заменить говядиной, бараниной, индейкой или кроликом. Не выпускайте собак на прогулку без намордника.

Самые читаемые материалы

Общество

Град выпал в Рязанской области

В Рязанской области прошел сильнейший ураган. Местами выпал град. Местные жители делятся фотографиями последствий.
Новости России

Российские войска выжгли аэродром с американскими HIMARS

На территории шло обучение, его проводили иностранцы. Они учили управлять беспилотниками самолётного типа. Дроны тоже были на месте
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Происшествия

Дорога из Рязани на Солотчу встала в огромной пробке из-за нескольких ДТП

В частности, столкновение легковых автомобилей случилось на мосту через Оку. Один из них перевернулся. 
Погода

В Рязанской области прошёл ливень с градом

Отметим, что сегодня весь день в регионе стояла сильная жара. Пока ощутимого похолодания в Рязани не ощущается.

Последние новости

Происшествия

Массовое ДТП в селе Дубровичи попало на камеру

На повороте на рынок «Арсенал» в селе Дубровичи столкнулись три автомобиля. Образовалась пробка, которая начинается с села Алеканово.
Происшествия

Двое 18-летних парней похитили аккумулятор из автомобиля в Рязанской области

По версии следствия, молодые люди выпили алкогольные напитки и приняли решение повеселиться в клубе в соседней деревне. Отправившись домой, нетрезвый водитель не справился с управлением и застрял на грунтовой дороге.
Общество

В Рязанской области устраняют нарушения электроснабжения после грозы

Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Александро-Невском, Сараевском, Сапожковском, Ряжском, Скопинском районах региона.
Общество

Рязанский роддом №2 закроется на две недели на дезинфекцию

Роддом не будет работать с 4 по 18 августа. Прием пациенток будет проводиться до 7:00 4 августа. 18 августа медучреждение начнет работу с 22:00.
Новости России

Зеленский анонсировал удары ВСУ вглубь России

По его словам, Вооружённые силы Украины будут «делать всё возможное, чтобы перенести войну на территорию России».
Погода

Грозы и ливень надвигаются на Рязанскую область

На территории Рязани и области до конца суток 13 июля и 14 июля ожидаются грозы, ливень, град. Порывы ветра достигнут 17 м/с.
Новости России

Выпускник из Уфы решил пересдать ЕГЭ и набрал 100 баллов по профильной математике

Изначально Данил набрал 84 балла по профильной математике, но решил, что может лучше, и принял решение пересдать экзамен.
Общество

На площади Победы закрыли пешеходный переход

Регулируемый пешеходный переход на площади Победы закрыли в связи с ремонтными работами у монумента. На территории установили соответствующие дорожные знаки.