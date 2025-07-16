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Власть и политика

Губернатор Павел Малков обсудил вопросы взаимодействия с руководством УФСИН России

Анастасия Мериакри
Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Павел Малков провел очередную рабочую встречу с Главным инспектором УИС ФСИН России Владимиром Казанцевым и начальником Управления ФСИН России по Рязанской области Александром Комковым.

Речь шла о предварительных результатах инспекторской проверки в региональном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России, а также о реализации совместных договоренностей по вопросам развития производственного направления регионального Управления ФСИН, укрепления системы оказания медицинской помощи в пенитенциарной службе региона. 

Главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Владимир Казанцев коротко представил итоги работы комиссии в регионе. В течение двух недель всесторонне изучалась работа колоний, следственных изоляторов, исправительных центров и других учреждений. Он высоко оценил качество деятельности региональной системы, в том числе, состояние правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы, соблюдение законности и прав осужденных, организацию охраны, режима и надзора, медицинское и коммунально-бытовое обеспечение осужденных и подследственных.

«Руководство УФСИН России по Рязанской области обеспечивает решение стоящих перед уголовно-исполнительной системой задач», — отметил Владимир Казанцев. 

Губернатор Павел Малков отметил, что взаимодействие с УФСИН России по Рязанской области выстроено хорошее, необходимые вопросы совместно прорабатываются.

«Не сомневался, что работа регионального Управления получит достойную оценку. Благодарю за важную практическую помощь, которая оказывается в этом направлении, в том числе в развитии производственного потенциала исправительных учреждений. Направления, где можем со своей стороны оказать содействие, будем обязательно поддерживать», — сказал глава региона.

Губернатор Павел Малков обсудил вопросы взаимодействия с руководством УФСИН России Речь шла о предварительных результатах инспекторской проверки в региональном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России, а также о реализации совместных договоренностей по вопросам развития производственного направления регионального Управления ФСИН, укрепления системы оказания медицинской помощи в пенитенциарной службе региона. 
Губернатор Павел Малков обсудил вопросы взаимодействия с руководством УФСИН России Речь шла о предварительных результатах инспекторской проверки в региональном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России, а также о реализации совместных договоренностей по вопросам развития производственного направления регионального Управления ФСИН, укрепления системы оказания медицинской помощи в пенитенциарной службе региона. 

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