Губернатор Павел Малков обсудил вопросы взаимодействия с руководством УФСИН России

Губернатор Павел Малков провел очередную рабочую встречу с Главным инспектором УИС ФСИН России Владимиром Казанцевым и начальником Управления ФСИН России по Рязанской области Александром Комковым.

Речь шла о предварительных результатах инспекторской проверки в региональном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России, а также о реализации совместных договоренностей по вопросам развития производственного направления регионального Управления ФСИН, укрепления системы оказания медицинской помощи в пенитенциарной службе региона.

Главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Владимир Казанцев коротко представил итоги работы комиссии в регионе. В течение двух недель всесторонне изучалась работа колоний, следственных изоляторов, исправительных центров и других учреждений. Он высоко оценил качество деятельности региональной системы, в том числе, состояние правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы, соблюдение законности и прав осужденных, организацию охраны, режима и надзора, медицинское и коммунально-бытовое обеспечение осужденных и подследственных.

«Руководство УФСИН России по Рязанской области обеспечивает решение стоящих перед уголовно-исполнительной системой задач», — отметил Владимир Казанцев.

Губернатор Павел Малков отметил, что взаимодействие с УФСИН России по Рязанской области выстроено хорошее, необходимые вопросы совместно прорабатываются.