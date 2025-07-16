Москвич погиб в ДТП в Рязанской области

В Рязанской области 16 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На 54-м километре дороги Рязань – Ряжск между Асташово и Кореньки примерно в 3:40 столкнулись Niva Chevrolet под управлением 59-летнего рязанца и LADA (ВАЗ) 2114, за рулем которой находился 66-летний житель Московской области. Водитель «четырнадцатой» погиб на месте происшествия. Пассажир автомобиля Niva Chevrolet получил повреждения, его доставили в ОКБ. Водитель Chevrolet не пострадал.

Причины ДТП и ущерб устанавливают специалисты.