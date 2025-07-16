Гастроэнтеролог рассказала, как правильное питание поможет пережить жару

Когда температура воздуха за окнами достигает отметки +30 градусов, необходимо особое внимание уделять внимание своему рациону. Сформировать меню надо так, чтобы снизить нагрузку на организм. Как правильное питание помогает пережить жару, рассказала гастроэнтеролог Рязанской больницы №4 Снежана Кокошенко.

О питьевом режиме

Чем выше температура окружающего воздуха, тем больше потребность в жидкости. Минимум выпиваемой жидкости при температуре 21°С составляет 1,5 литра, при 26° – 1,9 литра, при 32° – уже 3 литра. Для утоления жажды рекомендуется пить жидкость небольшими порциями (по 100-200 мл) через каждые 45-50 минут при температуре напитков 18-20°С.

Сладкие напитки стоит исключить. Они плохо утоляют жажду, провоцируют стремительный подъем и падение уровня сахара в крови. Лучший утолитель жажды чистая вода. В идеале минеральная, которая восполнит недостаток влаги, натрия, калия, хлора и других веществ.

О питании

Даже в жару организм должен получать пищу регулярно. Желудок будет систематически вырабатывать сок, кишечник – функционировать без перебоев, уровень сахара в крови – оставаться стабильным. Рекомендуется «смещенный» режим питания. Приемы пищи переносят на более прохладное время суток. Завтрак не позднее 6 часов, обед – в 11:00 -11:30 часов, ужин – в 18 часов,

небольшой прием пищи в 20:00 -21:00 час.

Калорийность суточного питания в этом случае: завтрак — 35%, обед — 25%, ужин — 25%, вечерний перекус — 15%. В жару лучше отказаться от жареной, копченой, жирной еды, консервов, фастфуда. Рекомендуется есть больше зелени, овощей, фруктов, ягод. Употребляйте больше молочной пищи. Мясо стоит заменить рыбой.