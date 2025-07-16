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Медицина

Гастроэнтеролог рассказала, как правильное питание поможет пережить жару

Анастасия Мериакри
Изображение от prostooleh на Freepik

Когда температура воздуха за окнами достигает отметки +30 градусов, необходимо особое внимание уделять внимание своему рациону. Сформировать меню надо так, чтобы снизить нагрузку на организм. Как правильное питание помогает пережить жару, рассказала гастроэнтеролог Рязанской больницы №4 Снежана Кокошенко.

О питьевом режиме

Чем выше температура окружающего воздуха, тем больше потребность в жидкости. Минимум выпиваемой жидкости при температуре 21°С составляет 1,5 литра, при 26° – 1,9 литра, при 32° – уже 3 литра. Для утоления жажды рекомендуется пить жидкость небольшими порциями (по 100-200 мл) через каждые 45-50 минут при температуре напитков 18-20°С.

Сладкие напитки стоит исключить. Они плохо утоляют жажду, провоцируют стремительный подъем и падение уровня сахара в крови. Лучший утолитель жажды чистая вода. В идеале минеральная, которая восполнит недостаток влаги, натрия, калия, хлора и других веществ.

О питании

Даже в жару организм должен получать пищу регулярно. Желудок будет систематически вырабатывать сок, кишечник – функционировать без перебоев, уровень сахара в крови – оставаться стабильным. Рекомендуется «смещенный» режим питания. Приемы пищи переносят на более прохладное время суток. Завтрак не позднее 6 часов, обед – в 11:00 -11:30 часов, ужин – в 18 часов,
небольшой прием пищи в 20:00 -21:00 час.

Калорийность суточного питания в этом случае: завтрак — 35%, обед — 25%, ужин — 25%, вечерний перекус — 15%. В жару лучше отказаться от жареной, копченой, жирной еды, консервов, фастфуда. Рекомендуется есть больше зелени, овощей, фруктов, ягод. Употребляйте больше молочной пищи. Мясо стоит заменить рыбой.

«В жару чаще обычного организм подвержен различным кишечным инфекциям. Необходимо внимательно смотреть на срок годности продуктов, тщательно мыть фрукты, овощи, ягоды и зелень, воду пить только кипяченую или бутилированную», — отметила гастроэнтеролог.

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