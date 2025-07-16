Цыган украл трех коз и барана у жительницы Скопинского района

В Скопинском районе цыган украл трех коз и барана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 51-летняя жительница села Горлово, она сообщила, что с лужайки около ее дома похитили трех коз и одного барана. Женщина уезжала в соседнюю область на несколько дней, а животных отпустила на самовыпас, будучи уверена, что они сами далеко не уйдут и никто из односельчан не способен на кражу.

Во время опроса местных жителей полицейским рассказали, что на днях на улице села заметили неместный автомобиль «Ларгус». Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в село приезжал 29-летний житель Михайлова цыганской народности. Ранее мужчина был судим за кражу и грубое нарушение правил дорожного движения. Его задержали.

По версии следствия, мужчина на арендованном автомобиле объезжал небольшие населенные пункты и подыскивал, что можно украсть. В селе Горлово он заметил пасущихся без присмотра коз и барана. Убедившись в отсутствии свидетелей, он загнал животных в автомобиль и привез их к себе домой. Там одну из коз и барана зарезали и приготовили в пищу. Двух коз полицейские изъяли и возвратили законной владелице.

Задержанный признался в содеянном и дал подробные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.