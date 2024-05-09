В Рязани 9 мая возложили цветы к Вечному огню

В четверг, 9 мая, на площади Победы прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Монумент Победы». Она была приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом церемонии военный оркестр исполнил гимн России. Сопроводили его оружейным салютом.

Губернатор Рязанской области Павел Малков возложил цветы вместе с участником Великой Отечественной войны Леонидом Округом. Затем цветы к Вечному огню возложили от тружеников тыла, Рязанской областной Думы, Главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, правительства Рязанской области, территориальных органов государственной власти, Рязанской городской Думы, администрации Разани, общественных организаций и учащихся города Рязани.

В конце церемонии курсанты рязанского училища ВДВ прошли торжественным маршем перед мемориалом.