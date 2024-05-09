Известная астролог и блогер Анжела Перл не только составляет прогнозы на месяц, но и использует карты Таро. О том, что она предсказала на вторую половину 2024 года, рассказывает проект «Рамблер. Гороскопы».

Овен

Во второй половине 2024 года Овнам не стоит поддаваться унынию и жалеть себя, ведь возможностей для этого будет предостаточно. Вам может казаться, что мир несправедлив, а окружающие желают вам зла, но это не так. Нужно смотреть на мир шире и видеть возможности в каждом новом дне.

Телец

Во второй половине 2024 года Тельцам не стоит перегружать себя работой, так как большое количество задач может негативно сказаться на здоровье. Если какие-то рабочие вопросы затягиваются, лучше решить их до конца лета, чтобы избежать проблем в будущем. Заботьтесь о себе и берегите своё здоровье, и тогда вы сможете стать надёжной опорой для окружающих.

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Близнецы

Вторая половина 2024 года для Близнецов будет связана с изобилием, возможностями и подарками. Вас ждёт светлая полоса, полная комфорта и благополучия. Окружите себя близкими людьми, которым вы можете доверять.

Рак

Оставшийся 2024 год для Раков пройдёт в комфорте. Вы будете наслаждаться лёгкостью, свободой и удобством. Если хотите сделать что-то для своего комфорта, например, купить что-то для дома, сделайте это сейчас, так как позже это принесёт удачу. Берегите себя и создавайте вокруг себя пространство, в котором вам будет удобно.

Лев

Для Львов вторая половина 2024 года станет периодом достижений. Вы воплотите в реальность свои мечты, которые давно хотели осуществить. Вы получите удовлетворение от достигнутых результатов.

Дева

Во второй половине 2024 года Дев ждут только приятные моменты, связанные с щедростью, удачей и любовью. Одна из сфер вашей жизни пойдёт в гору, и этого будет достаточно для счастья и свободы. Будьте готовы к приятным переменам и лёгкости.

Весы

Во второй половине 2024 года у Весов появится новая полоса с новыми возможностями. Это касается любых начинаний — отношений, работы, переезда или путешествия. Ваша жизнь кардинально изменится, как только вы начнёте планировать что-то на вторую половину года. Изменения обязательно будут приятными, поэтому не стоит их бояться.

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Скорпион

Скорпионов ждёт финансовый рост. У вас будет много возможностей для карьерного роста, открытия собственного бизнеса или повышения зарплаты. Не бойтесь менять сферу деятельности и погружаться в новую для вас тему. В любом случае это станет точкой роста и подарит новые возможности для дальнейшего развития.

Стрелец

В ближайшее время Стрельцов ждёт головокружительный успех: бизнес-знакомства, совместные проекты, серьёзная влюблённость, важные сделки. Следующие полгода пройдут в тесном контакте с окружающими, поэтому будьте внимательны — рядом с вами может оказаться достойный внимания человек. Возможно, он станет вашим будущим покровителем в больших делах.

Козерог

На ближайшие месяцы у Козерогов открыты возможности для классной и высокооплачиваемой работы. Если вы давно хотели сменить сферу деятельности, это ваш шанс. Будьте готовы к упорному труду и многому другому, чтобы достичь успеха в любой сфере, но у вас всё получится быстро и легко.

Водолей

Во второй половине 2024 года Водолеев ждёт счастье в личной жизни. Много любви и изменений пророчат представителям этого знака зодиака. Чтобы любовь пришла в вашу жизнь, вам нужно освободить своё время. Возможно, сейчас вы находитесь в отношениях не с тем партнёром или слишком заняты работой.

Рыбы

Во второй половине 2024 года Рыбам необходимо стать максимально честными с собой — от этого зависит ваше будущее. Если вы будете честны и сформулируете свои желания, то всё задуманное обязательно сбудется. Главное — избавиться от всего лишнего и ненужного. Это касается не только вещей, но и людей.