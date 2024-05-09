Актёр Роман Попов, сыгравший Мухича, откровенно рассказал о страшном диагнозе

В 2021 году актёр Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублёвки», сделал откровенное признание. Он рассказал о том, как пережил онкологическое заболевание. Операция прошла успешно, и теперь артист продолжает жить полной жизнью, сниматься в кино и помогать людям, столкнувшимся с подобным недугом, пишет «Комсомольская правда».

Роман готов поделиться своими мыслями о здоровье. В подкасте «Базинян» он вспомнил, как всё произошло, и какие эмоции он испытал после операции.

«В начале октября 2018 года мне поставили диагноз „рак мозга“, — говорит актёр. — Нужно было провести гистологическое исследование, чтобы понять, доброкачественная это опухоль или злокачественная. Мне повезло встретить нужных людей, которые помогли мне найти специалистов, способных решить эту проблему. В 2019 году я победил рак и теперь могу с вами разговаривать».

Роман признался, что после того, как он победил болезнь, он стал внимательнее относиться к тем, кто страдает от аналогичного заболевания. Он старается помогать коллегам по несчастью. По его словам, уже как минимум 70 человек смогли справиться с болезнью благодаря поддержке.

Операция Романа пришлась на тот момент, когда его жена Юля, которая ранее работала теле- и радиоведущей, решила оставить карьеру ради «странного полненького парня из Сочи». Они вместе уже более 15 лет.

«„Жена декабриста“ Юля была рядом со мной на седьмом месяце беременности, — рассказывает актёр. — Мы ждали появления нашей дочери Марты. Ей сейчас 4,5 года, и у нас совершенно безусловная любовь между отцом и дочерью».

Когда Роман очнулся после операции, он посмотрел на жену, сидящую рядом с кроватью, и сказал: «Марта». Она спросила: «Что?» Он ответил: «Марта». Она улыбнулась и всё поняла.

Вместе пара воспитывает троих детей — сына Фёдора, дочерей Лизу и Марту. После небольшой паузы по здоровью Роман вернулся к работе. В этом году у него сразу несколько проектов: комедийный сериал «Бедный олигарх-3», приключенческий детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка» и супергеройская комедия «УничтоЖанна».