Четверг, 9 мая, 2024

Дорожный ад творился на московских трассах ночью 9 мая

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: https://t.me/gibdd062

Ужасная ситуация произошла на дорогах Москвы в ночь на 9 мая. Из-за резкого похолодания асфальт покрылся тонким слоем льда, что привело к множеству серьёзных дорожно-транспортных происшествий, пишет «Московский комсомолец».

Как стало известно, большинство аварий случилось на скоростных магистралях. На внешней стороне МКАД, на 81-м километре, в 3:30 столкнулись сразу 17 автомобилей, включая два грузовых.

Аналогичная авария произошла на Северо-Восточной хорде в районе метро «Лухмановская» в 3:55. Здесь столкнулись два грузовых и четыре легковых автомобиля.

В 4:20 на той же Северо-Восточной хорде, в районе Отрадное, сначала произошло мелкое ДТП. Затем в пострадавшие в нём автомобили врезались рейсовый автобус Т27, который направлялся в парк, и грузовик с белорусскими номерами. В результате этой аварии два человека погибли, ещё одна женщина была госпитализирована.

В это же время из-за гололёда на съезде с Третьего Транспортного кольца на улицу Трофимова произошло столкновение пяти автомобилей. Пострадала 34-летняя женщина, её госпитализировали. В 4:55 семь автомобилей столкнулись на том же Третьем Транспортном кольце, на Андреевском мосту — обошлось без пострадавших.

В 5:20 на Калужском шоссе, в районе пересечения с МКАД, перевернулся «КамАЗ» с прицепом, гружёный щебнем. Водитель машины погиб.

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