Понедельник, 20 мая, 2024

1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль «Земля Паустовского»

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/ryazantourism

В первые дни лета, 1-2 июня, в Солотче пройдет ленд-арт фестиваль «Земля Паустовского». Об этом пишут в группе «Туризм и отдых в Рязанской области».

Мероприятие приурочено ко дню рождения писателя. Отмечается, что Константин Паустовский провел в Солотче без малого четверть века и называл мещерское село своей второй родиной.

В эти дни в Солотче будут звучать голоса лекторов, играть музыка, а также у гостей фестиваля будет возможность побывать на различных мастер-классах.

В фестивале примут участие музеи Рязанской области, а Мемориальный дом-музей И.П.Пожалостина превратится в одну из главных площадок мероприятия.

1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль "Земля Паустовского"
1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль "Земля Паустовского"
1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль "Земля Паустовского"
1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль "Земля Паустовского"
1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль "Земля Паустовского"
1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль "Земля Паустовского"
1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль "Земля Паустовского"
1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль "Земля Паустовского"

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Стали известны детали гибели восьмиклассницы в Измайловском парке

Новости мира
Причиной гибели 13-летней школьницы, найденной накануне в Измайловском парке...

20 мая на четырех улицах Рязани проведут ямочный ремонт

Новости Рязани
Кроме ямочного ремонта, сегодня планируют покосить траву на некоторых улицах.

СМИ: Зеленский перестал был легитимным президентом Украины

Власть
Владимир Зеленский перестал был легитимным президентом Украины, написали в...

Спортсмен умер во время соревнований по силовому экстриму

Новости мира
В Тюмени умер спортсмен во время соревнований по силовому...

В Чувашии парочка публично занялась сексом возле школы

Новости мира
В городе Канаше Чувашии парень и девушка вступили в...