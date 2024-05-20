1-2 июня в Солотче пройдет фестиваль «Земля Паустовского»

В первые дни лета, 1-2 июня, в Солотче пройдет ленд-арт фестиваль «Земля Паустовского». Об этом пишут в группе «Туризм и отдых в Рязанской области».

Мероприятие приурочено ко дню рождения писателя. Отмечается, что Константин Паустовский провел в Солотче без малого четверть века и называл мещерское село своей второй родиной.

В эти дни в Солотче будут звучать голоса лекторов, играть музыка, а также у гостей фестиваля будет возможность побывать на различных мастер-классах.

В фестивале примут участие музеи Рязанской области, а Мемориальный дом-музей И.П.Пожалостина превратится в одну из главных площадок мероприятия.