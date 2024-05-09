Четверг, 9 мая, 2024

Журналист Такер Карлсон взял интервью у живущей в Москве экс-помощницы Байдена

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал третье интервью, записанное в России. Героем интервью стала Тара Рид, бывшая сотрудница Конгресса США, которая обвинила президента США Джо Байдена в сексуальном насилии. Сейчас госпожа Рид живёт в Москве, пишет «Коммерсант».

Интервью было опубликовано на странице Такера Карлсона в соцсети X. В разговоре с журналистом Тара Рид рассказала, что ей пришлось покинуть США и переехать в Россию из-за угроз в её адрес и в адрес её семьи. По её словам, из-за невозможности вернуться в США она пропустила выпускной и свадьбу своей дочери.

Также в интервью Тара Рид обвинила американские власти в бездействии по поводу её заявлений о сексуальных домогательствах. Она сказала, что единственное, что сделали власти, — это заплатили за репортажи о ней в СМИ.

Тара Рид занимала пост помощника Джо Байдена, когда он был сенатором от штата Делавэр. В 2020 году, во время избирательной кампании в США, она обвинила господина Байдена в домогательствах, которые якобы произошли в 1990-х годах. В апреле того же года Тара Рид подала в полицию заявление о посягательстве на половую неприкосновенность, а затем сообщила журналистам, что документ написан на имя Джо Байдена.

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