Четверг, 9 мая, 2024

В Касимовском районе волк пробрался на участок и съел десять кур

Автор: 7info7

Опубликовано

В Касимовском районе Рязанской волк пробрался на приусадебный участок и съел десять кур. Об этом сообщили в telegram-канале «Типичный Касимов».

Автор поста сообщает: всё случилось в посёлке Гусь-Железный. Хищник оставил от кур «только перья».

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