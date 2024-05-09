В Касимовском районе волк пробрался на участок и съел десять кур

В Касимовском районе Рязанской волк пробрался на приусадебный участок и съел десять кур. Об этом сообщили в telegram-канале «Типичный Касимов».
Автор поста сообщает: всё случилось в посёлке Гусь-Железный. Хищник оставил от кур «только перья».
В Касимовском районе Рязанской волк пробрался на приусадебный участок и съел десять кур. Об этом сообщили в telegram-канале «Типичный Касимов».
Автор поста сообщает: всё случилось в посёлке Гусь-Железный. Хищник оставил от кур «только перья».
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+