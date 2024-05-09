Рязанцы посетили «Парк Победы»

9 мая в Кремлёвском парке Рязани прошли народные гуляния «Парк Победы». Мероприятие посетили сотни рязанцев даже несмотря на плохую погоду.

Организатором мероприятия выступил комитет по делам молодёжи Рязанской области. На празднике состоялись игры, мастер-классы, для гостей були организованы выставки, интерактивные площадки, посвящённые исторической памяти и великому празднику.

Одним из самых трогательных моментов праздника стало исполнение гостями песни «Катюша». Её пели все: маленькие и взрослые, профессиональные артисты и любители. Песня раздалась по всему Кремлёвскому скверу.

Организаторы позаботились о здоровье и комфорте гостей мероприятия. Для тех, кто хотел согреться, была организована точка с полевой кашей и горячим чаем.